В США заявили, что мирный договор с КНДР не ограничил бы Пентагон

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Потенциально возможное объявление Соединенных Штатов и Республики Корея (РК) о том, что они не находятся более в состоянии войны с КНДР, не наложило бы никаких ограничений на американские вооруженные силы (ВС). Об этом заявил во вторник генерал Пол Лакамера, выдвинутый президентом США Джо Байденом на должность командующего американскими войсками в Южной Корее.

Военачальник выступал в комитете по делам ВС Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры. У Лакамеры поинтересовались, какими стали бы для американских ВС последствия, если бы США и РК объявили, что не находятся в состоянии войны с КНДР. Генерала попросили уточнить, ограничила ли бы в военном плане декларация такого рода способность США решать ту задачу, которую американский воинский контингент выполняет в Республике Корея.

"Как представитель командования сил США не считаю, что ограничила бы", - ответил Лакамера. В связи с этим у него поинтересовались, есть ли у США стремление вести боевые действия против КНДР и захватывать какую-то часть ее территории. На первый вопрос генерал ответил односложно отрицательно, а на второй более развернуто: "Насколько я понимаю, наша политика в настоящее время в этом не заключается".

Президент США Джо Байден примет в пятницу в Белом доме своего южнокорейского коллегу Мун Чжэ Ина. Планируется, что они по итогам переговоров проведут совместную пресс-конференцию.

По данным Пентагона, в Корейской войне (1950-1953 гг.) погибли 36,6 тыс. американцев, включая примерно 7,7 тыс. тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести. Останки приблизительно 5,3 тыс. солдат, предположительно, находятся на территории КНДР. Корейская война закончилась подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально Республика Корея и КНДР все еще находятся в состоянии войны. У Вашингтона нет дипломатических отношений с Пхеньяном.