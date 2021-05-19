Афросоюз выразил поддержку усилиям властей Ливии в организации выборов в декабре

РАБАТ, 19 мая. /ТАСС/. Африканский союз (АС) выражает поддержку усилиям переходных властей Ливии и спецпосланника генерального секретаря ООН в деле обеспечения успеха выборов, запланированных на предстоящий декабрь. Об этом заявили во вторник участники министерской встречи Совета мира и безопасности (СМБ) АС, прошедшей под председательством Алжира.

"СМБ выразил поддержку Африканского союза усилиям переходных властей Ливии и спецпосланника генсека ООН в деле обеспечения успеха выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года, что позволит ливийскому народу оставить в прошлом распри и разногласия, построить сильные, демократические институты власти, основанные на территориальной целостности и прекращении вмешательства", - цитирует сообщение МИД Алжира информационное агентство Algerie Press Service.

Участники встречи "изучили механизмы, позволяющие АС содействовать процессу национального примирения в Ливии, создать соответствующий климат и условия, необходимые для организации справедливых и прозрачных выборов с участием всех здравомыслящих сил ливийского общества". Также подчеркивается необходимость "полного выполнения соглашения о прекращении огня, включая немедленный вывод всех иностранных сил и наемников, а также твердое обязательство запретить поток оружия в Ливию". Отдельно отмечается "важная роль соседних с Ливией стран и их решающий вклад в успех политического процесса и в поддержку безопасности и стабильности Ливии".

Министерская встреча СМБ АС прошла в присутствии спецпосланника генсека ООН по Ливии Яна Кубиша.

Задачи нового правительства

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшееся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и парламента временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники комитета "5+5", который включил в себя по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня. В итоге в начале февраля текущего года после шедших при посредничестве ООН по разным трекам непростых переговоров были избраны премьер-министр единого правительства Ливии Абдель Хамид Дбейба и три члена Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и уже приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей станет объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря 2021 года.