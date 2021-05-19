В Конгрессе США призвали к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Международное сообщество должно объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. Такое мнение высказала во вторник спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния), выступая перед законодателями.

"Я предлагаю и присоединяюсь к тем, кто это тоже предлагает, дипломатический бойкот", - отметила Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост. По ее мнению, в рамках бойкота руководители "ведущих стран мира должны отказаться от участия в Олимпийских играх" в КНР. "Давайте не будем оказывать честь китайскому правительству поездкой глав государств в Китай", - призвала Пелоси.

Как заявил на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен, вашингтонская администрация считает, что обсуждать уже сейчас вопрос о целесообразности бойкота предстоящих Олимпийских игр в Китае нет необходимости.

С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин, как отмечал 8 марта официальный представитель МИД республики Чжао Лицзянь, выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств. Национальный олимпийский комитет США, как уточнила 10 марта его руководитель Сьюзан Лайонс, не поддерживает идею бойкота Игр в Пекине.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.