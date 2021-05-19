США заявили, что осуждают "антисемитские высказывания" Эрдогана

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты решительно осуждают "антисемитские высказывания" президента Турции Тайипа Эрдогана и призывают его воздержаться от "разжигающих ненависть заявлений". Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Соединенные Штаты решительно осуждают недавние антисемитские высказывания президента Эрдогана в отношении еврейского народа и считают их предосудительными. Мы призываем президента Эрдогана и других турецких лидеров воздерживаться от разжигающих ненависть заявлений, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие. Мы призываем Турцию присоединиться к Соединенным Штатам в работе по прекращению конфликта (на Ближнем Востоке - прим. ТАСС)", - отметил дипломат, не указав, о каких именно высказываниях Эрдогана идет речь.