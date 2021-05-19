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Госдеп заявил, что Афганистан останется одним из основных получателей американской помощи

Президент США Джо Байден ранее сообщил, что принял решение завершить операцию в этой стране

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Афганистан останется одним из главных получателей американской помощи, несмотря на вывод войск США из этой южноазиатской страны. С таким заверением выступил во вторник спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Залмай Халилзад.

"Считаю, что при том содействии, которое обеспечивает [американская] администрация, Афганистан будет одним из крупнейших получателей американской помощи", - сказал Халилзад, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам нижней палаты Конгресса США. "Предоставлены будут существенные объемы помощи", - заверил спецпосланник, работающий в структуре Госдепартамента. Халилзад назвал неверным представление о том, что США оставляют Афганистан на произвол судьбы.

14 апреля президент США Джо Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Вывод американских войск уже начался. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

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АфганистанСША
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