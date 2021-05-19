Участники акции в поддержку Палестины в Нью-Йорке устроили потасовку с полицией

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Участники акции в поддержку Палестины в Нью-Йорке устроили потасовку, пытаясь отбить у полиции задержанного. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Шествие в поддержку Палестины, пройдя по улицам Манхэттена, остановилось у 17-го полицейского участка рядом с Третьей авеню, где, по мнению протестующих, содержится по крайней мере один из задержанных ранее участников акции. Они потребовали у полицейских, вставших в оцеплении перед зданием участка, отпустить его. Когда этого не произошло, митингующие устроили "сидячую" акцию протеста, разместившись на Третьей авеню и перекрыв движение.

В какой-то момент полиция попыталась задержать одного из участников акции. Несколько других участников попытались его отбить, в полицию полетели пустые пластиковые бутылки. Когда митингующего все-таки увели, остальные участники акции успокоили тех, кто стремился устроить столкновения с полицией.

Протестующие призывают друг друга оставаться на Третьей авеню на ночь и через соцсети приглашать других присоединиться к протесту. В акции участвуют палестинцы, а также сторонники движений левой направленности. Иногда звучат лозунги, использовавшиеся на протестах BLM ("Жизни темнокожих имеют значение").

Акции в поддержку Палестины в настоящее время проходят в Нью-Йорке почти ежедневно и собирают сотни человек. Из-за массовых шествий демонстрантов полиции на прошлой неделе пришлось на некоторое время перекрывать несколько улиц на Манхэттене, после чего участники акции полностью заняли одну из главных площадей города - Таймс-сквер. В Нью-Йорке с начала эскалации палестино-израильского конфликта можно все чаще видеть водителей с закрепленными на автомобилях палестинскими флагами.