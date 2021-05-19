Более 1,4 тыс. палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля на Западном берегу

КАИР, 19 мая. /ТАСС/. Более 1,4 тыс. палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими сотрудниками правопорядка во вторник на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца в ночь на среду на своей странице в Facebook .

"Наши бригады сегодня приняли 1 434 раненых на Западном берегу и в Иерусалиме", - указано в сообщении. В нем отмечается, что 182 человека получили огнестрельные ранения, 195 арабов пострадали в результате выстрелов резиновыми пулями, 931 человек травмирован из-за действия слезоточивого газа и шумовых гранат, 20 человек получили ожоги, еще шесть палестинцев пострадали в результате наезда автомобиля.

Ранее агентство WAFA со ссылкой на палестинский Минздрав информировало о четырех погибших палестинцах на Западном берегу в результате столкновений с полицией Израиля.

Акты насилия практически повсеместно сопровождали всеобщую забастовку и марши с осуждением агрессии Израиля, которые проходили во вторник на всех палестинских территориях в границах до войны 1948 года. На призывы движений ФАТХ и ХАМАС, а также других организаций откликнулись тысячи палестинцев, которые вышли на "День гнева" в секторе Газа, городах Западного берега реки Иордан, Восточном Иерусалиме, а также лагерях палестинских беженцев на оккупированных Голанских высотах и в Ливане. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась у северного въезда в город Эль-Бира.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших превысило 230 человек, в том числе 217 - в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.