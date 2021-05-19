AP: военная операция Израиля может завершиться в течение нескольких дней

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник, осведомленный о ходе переговоров между США и Израилем.

Согласно его сведениям, президент США Джо Байден в понедельник в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призывал руководство еврейского государства прекратить удары по сектору Газа. Кроме того, с аналогичными просьбами к своим израильским коллегам обращались в понедельник и вторник высокопоставленные представители американской администрации. Они апеллировали к тому, что в условиях эскалации конфликта время играет против Израиля, и в его же интересах "как можно скорее свернуть операции".

По словам источника агентства, "представители израильской стороны указывали на то, что есть вероятность прекращения их военной кампании в течение нескольких дней". При этом ранее во вторник Нетаньяху заявил о том, что операция Израиля против палестинских радикалов будет продолжаться "столько, сколько будет необходимо".

Как отметила на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден в разговоре с Нетаньяху заявил о поддержке идеи прекращения огня в зоне ближневосточного конфликта, однако не просил его делать шаги в этом направлении. При этом Псаки подчеркнула, что нынешнее американское правительство настаивает на урегулировании палестино-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237, из них 217 - в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.