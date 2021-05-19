В Таджикистане заявили, что визит Путина в Душанбе прорабатывается

ДУШАНБЕ, 19 мая. /ТАСС/. Официальный визит президента России Владимира Путина в Таджикистан прорабатывается, Душанбе рассчитывает, что он пройдет во второй декаде сентября. Об этом заявил в среду глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, открывая встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Главным пунктом в повестке двусторонних связей является подготовка и проведение официального визита президента России в Таджикистан", - сказал Мухриддин, добавив, что в Душанбе рассчитывают, что он пройдет "во второй декаде сентября". "Правительства и ведомства двух стран уже начали работу по содержательному наполнению визита, - подчеркнул глава МИД. - Этому вопросу, естественно, уделим особое внимание в ходе сегодняшних переговоров".

Глава МИД Таджикистана высоко оценил сотрудничество Москвы и Душанбе по борьбе с коронавирусом. "Мы также продолжаем активно сотрудничать на международных площадках, прежде всего ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС. Признательны российской стороне за всестороннюю поддержу таджикского председательства в ШОС и ОДКБ".

В свою очередь Лавров отметил, что планирует уделить на переговорах особое внимание совместной работе в ОДКБ и ШОС. "Будем всячески содействовать тому, чтобы председательство Таджикистана в организациях было успешным", - добавил российский министр.