Парламент Японии ратифицировал военное соглашение с Индией

ТОКИО, 19 мая. /ТАСС/. Верхняя палата парламента Японии в среду одобрила соглашение с Индией о взаимных поставках горючего, продовольствия и снаряжения при проведении военных учений и потенциальных совместных операций. Процедура ратификации завершена, документ вступит в силу в июне, говорится в сообщении, размещенном на парламентском сайте.

Индия уже ратифицировала это соглашение.

Япония ранее заключила аналогичные договоры с США, Австралией, Великобританией, Францией и Канадой. Подобные соглашения создают основу для более интенсивных совместных военных учений. США с Австралией, Индией и Японией проводят крупные военно-морские маневры в Индийском и Тихом океанах.

В этом месяце на японском острове Кюсю впервые прошли совместные учения сухопутных сил Соединенных Штатов, Франции и Японии с отработкой боевых действий в городских условиях.