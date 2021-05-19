Радикалы из Газы за ночь выпустили 50 ракет по Израилю

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа за 12 часов, с 19:00 мск 18 мая до 07:00 мск 19 мая, выпустили по территории Израиля не менее 50 ракет, 10 разорвались на территории самого анклава, не перелетев границы. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"С 19:00 [совпадает с московским] до 07:00 было зафиксировано 60 запусков ракет из сектора Газа по территории Израиля. Порядка 10 ракет упали в секторе Газа", - говорится в заявлении армии. По подсчетам военных, с 10 мая, когда началась израильская операция по подавлению ракетного огня радикалов, из палестинского анклава было выпущено всего не менее 3 750 ракет, 550 из них упали в самом палестинском анклаве, около 90% были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237, из них 217 - в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.