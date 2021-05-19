Правящая партия Турции осудила обвинения Госдепа в адрес Эрдогана

АНКАРА, 19 мая. /ТАСС/. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции осудила в среду обвинения со стороны Госдепартамента США в использовании президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом антисемитских высказываний.

"Мы решительно осуждаем заявление Госдепартамента США о нашем президенте. Обвинять нашего президента в антисемитизме - это неразумный и неправильный подход. Сказанное о нашем президенте является ложью, - написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь ПСР Омер Челик. - Наш президент выступил с очень решительными призывами против антисемитизма и продолжает это делать. Он ставит антисемитизм и исламофобию во главу преступлений, совершенных на почве ненависти, с которыми необходимо бороться".

В распространенном во вторник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса говорится, что США "решительно осуждают недавние антисемитские высказывания президента Эрдогана в отношении еврейского народа и считают их предосудительными". Вашингтон также призвал Эрдогана и других турецких лидеров "воздерживаться от разжигающих ненависть заявлений, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие" и "присоединиться к Соединенным Штатам в работе по прекращению конфликта [на Ближнем Востоке]".

Между тем в понедельник президент Эрдоган подверг критике своего американского коллегу Джо Байдена за продажу Израилю высокоточного оружия на сумму $735 млн. По мнению турецкого лидера, Байден данной сделкой "пишет историю своими окровавленными руками".

Кроме того, также в понедельник турецкий лидер заявил, что проклинает австрийские власти за то, что они вывесили флаги Израиля на госучреждениях. Флаги ранее были сняты с австрийского МИД и здания ведомства федерального канцлера.