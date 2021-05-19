В Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные остаются на территории страны

ЕРЕВАН, 19 мая. /ТАСС/. Азербайджанские военные продолжают оставаться на территории Армении, армянские ВС перекрыли пути их снабжения и призывают вернутся на исходные позиции, не исключая возможность применения силы. Об этом в среду говорится в заявлении армянского Минобороны.

"Ситуация после провокаций, осуществленных ВС Азербайджана 12 и 13 мая в некоторых приграничных районах Сюникской и Гегаркуникской областей, по состоянию на утро 19 мая существенно не изменилась. По всем направлениям азербайджанские военные, а также возможные пути их снабжения остаются под полным контролем армянских сил", - говорится в заявлении Минобороны Армении.

Как сообщает пресс-служба ведомства, "в течение двух предыдущих дней на данных направлениях были дислоцированы дополнительные подразделения ВС, что полностью лишило азербайджанцев возможности проводить какие-либо действия". Армянское Минобороны также сообщает, что мирные переговоры по решению вопроса продолжаются. Минобороны возлагает надежду, что переговоры дадут желаемый результат, сложившаяся ситуация разрешится мирным путем. "При этом, как уже было объявлено, при отсутствии решения в разумные сроки ВС оставляют за собой право решить вопрос другими способами, в том числе силовыми", - заявило военное ведомство.

12 мая Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. Вечером того же дня и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

Стороны несколько раз за эти дни проводили переговоры для урегулирования ситуации. Последние прошли 16 мая при посредничестве российской стороны.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями.