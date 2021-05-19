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Focus: министр по делам семьи ФРГ подала в отставку из-за обвинений в плагиате

Ранее Франциска Гиффей отказалась от степени доктора наук

БЕРЛИН, 19 мая. /ТАСС/. Германский министр по делам семьи Франциска Гиффей уходит в отставку из-за обвинений в плагиате при написании диссертации. Об этом сообщило в среду издание Focus Online со ссылкой на источники.

По информации издания, 43-летняя Гиффей попросила в среду канцлера Ангелу Меркель освободить ее от занимаемой должности. Дискуссии вокруг диссертации политика идут много месяцев и уже привели к тому, что она не выдвинула свою кандидатуру на пост председателя Социал-демократической партии Германии. В ноябре Гиффей отказалась от ученой степени доктора наук, "чтобы избежать дальнейшего ущерба для семьи, политической работы и своей партии".

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