Focus: министр по делам семьи ФРГ подала в отставку из-за обвинений в плагиате

БЕРЛИН, 19 мая. /ТАСС/. Германский министр по делам семьи Франциска Гиффей уходит в отставку из-за обвинений в плагиате при написании диссертации. Об этом сообщило в среду издание Focus Online со ссылкой на источники.

По информации издания, 43-летняя Гиффей попросила в среду канцлера Ангелу Меркель освободить ее от занимаемой должности. Дискуссии вокруг диссертации политика идут много месяцев и уже привели к тому, что она не выдвинула свою кандидатуру на пост председателя Социал-демократической партии Германии. В ноябре Гиффей отказалась от ученой степени доктора наук, "чтобы избежать дальнейшего ущерба для семьи, политической работы и своей партии".