ЕС ожидает, что Украина обеспечит надлежащую правовую процедуру по ситуации с Медведчуком

БРЮССЕЛЬ, 19 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз ожидает, что власти Украины обеспечат "надлежащую правовую процедуру" по ситуации с помещенным под домашний арест депутатом Верховной рады, лидером политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком, обвиненным по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Мы надеемся, что Украина обеспечит надлежащую правовую процедуру в ходе продолжающегося разбирательства", - сказал он.

По его словам, "важно, чтобы Украина защищала свою независимость, суверенитет и территориальную целостность любыми законными средствами". "Кроме того, усилия по борьбе с влиянием олигархических корыстных интересов на независимой основе являются законными и крайне необходимыми", - добавил Стано.

11 мая правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Максимальное наказание по первой статье - тюремное заключение на срок до 15 лет, по второй - до пожизненного лишения свободы. 13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. Политик заявил, что исполнит решение суда, хотя и не согласен с ним, поскольку считает обвинения политически мотивированными и бездоказательными.