Бундестаг отказался устанавливать памятник погибшим в годы войны украинцам

БЕРЛИН, 19 мая. /ТАСС/. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Бундестаг отказался устанавливать в Берлине памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны. Об этом он написал в среду в Twitter.

"Мы, украинцы, разочарованы тем, что Бундестаг отклонил нашу просьбу о создании в Берлине мемориала в память о 8 млн украинских жертв нацистов, хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны", - отметил дипломат.

Ранее представитель Киева уже указывал на "пробелы" в германской культуре памяти. Это, по его мнению, в частности выражается в том, что в Берлине до сих пор нет памятника украинским жертвам нацистов.

Осенью прошлого года немецкие парламентарии большинством голосов одобрили инициативу о создании в Берлине мемориала памяти поляков, погибших в годы войны.