Европарламент и Совет ЕС провалили переговоры по сертификатам о вакцинации

БРЮССЕЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) и Совет ЕС не смогли договориться по вопросу внедрения в Евросоюзе сертификатов о вакцинации. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Европейской народной партии (ЕНП) - крупнейшей фракции ЕП.

"К сожалению, из-за позиции некоторых государств-членов Совет и Европарламент не смогли заключить сделку в ходе третьего раунда переговоров по предлагаемому положению о европейском сертификате COVID-19, - отмечается в нем. - Несмотря на то, что мы предложили сбалансированные компромиссы в отношении стоимости тестирования и ограничения свободы передвижения, нам не удалось найти соглашение".

Как подчеркивают в ЕНП, у евроинститутов "не так много времени, нужен единый подход, чтобы перезапустить экономику, туризм и спасти лето".

"Группа EНП хочет как можно быстрее внедрить сертификаты COVID-19. Любому, у кого есть такой сертификат, должно быть разрешено снова свободно пересекать внутренние европейские границы. Государства-члены не должны добавлять другие ограничения на поездки сверху, - говорится в заявлении. - Они должны отменить свою блокирующую позицию и двигаться вперед, чтобы сертификаты были введены в действие в июне".

Страны ЕС обсуждают идею введения признанных во всех 27 странах Евросоюза сертификатов вакцинации с начала марта. Название "зеленый цифровой пропуск" придумала Еврокомиссия, она же предложила, чтобы данный документ включал три категории данных: собственно о вакцинации, о датах перенесенного заболевания, вызываемого коронавирусом, и о датах и результатах ПЦР-тестов.

Вместе с тем до сих пор нет ясности, для чего и в каких ситуациях будут использоваться данные документы. Нет окончательной договоренности и о том, будут ли в "зеленый пропуск" включаться только данные о прививках вакцинами, одобренными в ЕС, или государства получат право по своему усмотрению добавлять вакцины, одобренные их национальными регуляторами, но еще не сертифицированные институтами Евросоюза.