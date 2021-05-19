Рада создала комиссию по расследованию возможного сотрудничества украинской власти с РФ

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Верховная рада Украины создала комиссию по расследованию возможных фактов сотрудничества с Россией представителей нынешней и прежней властей страны в ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности. Соответствующее постановление парламент принял в среду, за документ проголосовали 252 депутата.

"Создать Временную следственную комиссию (ВСК) Верховной рады по расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности и несших угрозу национальным интересам и безопасности Украины", - отмечается в тексте постановления.

Как сказано в документе, цель комиссии - "установление фактов относительно возможных противоправных действий представителей государственной власти Украины, направленных на сотрудничество с государством-агрессором (таковым Украина считает Россию - прим. ТАСС) и другую антиукраинскую деятельность". Главная задача ВСК, говорится в постановлении, состоит в изучении и расследовании фактов возможного предоставления "государству-агрессору" помощи в противоправной деятельности против Украины представителями власти и другими лицами, а также в выявлении и предупреждении угроз суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной экономической или информационной безопасности Украины.

Инициаторы создания ВСК аргументировали ее необходимость опубликованными в СМИ аудиозаписями, свидетельствующими о якобы сотрудничестве представителей власти Украины с российскими должностными лицами касательно схем поставок электроэнергии в Крым, вопроса обмена удерживаемыми лицами в Донбассе, "получения прибыли ценой государственных интересов, прав и свобод граждан Украины".

Служба безопасности Украины (СБУ) ранее допрашивала главу политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в рамках дела о совершении государственной измены, в котором изучаются факты опубликованных в 2014 году, как утверждается, его разговоров и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова (2013-2020), в ходе которых обсуждались поставки электроэнергии в Крым и обмен удерживаемыми лицами в Донбассе.

Позже СБУ инициировала проверку аудиозаписи. Генпрокуратура Украины открыла дело против Медведчука в феврале 2019 года по статьям УК о сепаратизме и госизмене. Дело открыли из-за выступления Медведчука на партийном съезде, где он заявил о необходимости образования "автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и правительством. На пленках упоминался и экс-президент Украины Петр Порошенко, который, по словам Медведчука, сам предложил ему участвовать в переговорах по обмену. Печерский районный суд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. Ему предъявлено обвинение по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны".