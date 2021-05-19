Меркель подтвердила отставку министра по делам семьи ФРГ из-за обвинений в плагиате

БЕРЛИН, 19 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила отставку министра по делам семьи Франциски Гиффей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая покинула свой пост из-за обвинений в плагиате при написании диссертации.

"Франциска Гиффей во время заседания кабинета министров сегодня сообщила, что просит меня предложить президенту ФРГ освободить ее от должности", - сказала Меркель, выступая на форуме Forschungsgipfel 2021 ("Научно-исследовательский саммит - 2021"). "Я отношусь к этому решению с большим уважением, но и с большим сожалением", - добавила она. Канцлер подчеркнула, что "очень хорошо и на доверительной основе" работала с Гиффей, которая, по мнению Меркель, достигла на своем посту "важных и прочных успехов".

Полномочия Гиффей перейдут до конца легислатурного периода к министру юстиции Кристине Ламбрехт. Об этом сообщили сопредседатели СДПГ Саскья Эскен и Норберт Вальтер-Борянс.

Дискуссии вокруг диссертации

Отставка связана с дискуссиями вокруг диссертации Гиффей, которые идут много месяцев и уже привели к тому, что она не выдвинула свою кандидатуру на пост председателя Социал-демократической партии Германии. В ноябре Гиффей отказалась от ученой степени доктора наук, "чтобы избежать дальнейшего ущерба для семьи, политической работы и своей партии".

В октябре 2019 года ученый совет Свободного университета Берлина пришел к выводу, что, несмотря на недочеты в работе, плагиата в ней нет и Гиффей не следует лишать ученой степени. Решение было принято единогласно. Ее работа называется "Путь Европы к гражданам - политика Европейской комиссии по участию гражданского общества". Впоследствии ученый совет университета решил перепроверить диссертацию. По данным СМИ, в вузе считают, что недостатки работы предусматривают лишение степени.

Гиффей занимала пост министра по делам семьи с марта 2018 года. С ноября 2020 года она возглавляет отделение СДПГ в Берлине и претендует на пост правящего бургомистра столицы ФРГ.

Пользователи портала VroniPlag Wiki, где анализируются находящиеся в открытом доступе работы на предмет плагиата, обнаружили несоответствия на 49 из более 200 страниц работы. По оценке портала, есть "многочисленные словесные и смысловые заимствования текста, которые как таковые не содержат соответствующих отсылок" к авторам. Отмечается, что "как минимум в 68 случаях" Гиффей не дала ссылок на источники высказываний или произвольно указала их.