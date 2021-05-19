Франция передала в СБ ООН проект резолюции по ситуации в Газе

ПАРИЖ, 19 мая. /ТАСС/. Франция передала в Совет Безопасности ООН проект резолюции в связи с обострением ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил в среду официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь в ходе брифинга по итогам заседания Совета министров.

"Мы передали документ в Совет Безопасности ООН, поскольку ситуация вызывает беспокойство. Происходит опасная эскалация напряженности", - сказал он.

По словам Атталя, "никто не хочет, чтобы эскалация продолжалась, учитывая, какие последствия это может иметь для мирного населения". "Мы требуем установления режима прекращения огня", - сказал он. "В этом заключается главные требования, которые Франция обозначила в проекте резолюции", - подчеркнул Атталь.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) - свыше 230.

Во вторник Совбез ООН на четвертом за две недели заседании не смог сформировать общую позицию по арабо-израильскому конфликту. Как сообщали источники ТАСС, сделать этого не удается из-за возражений США.