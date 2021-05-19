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Кризис в Белоруссии
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В Минске считают, что конституционный референдум не спровоцирует новую волну протестов

Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко отметил, что ситуация в республике стабилизирована, но по-прежнему сохраняются риски и угрозы ее дестабилизации

МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Республиканский референдум о внесении изменений в Конституцию Белоруссии не спровоцирует новую волну протестов. Об этом заявил в среду журналистам глава администрации президента Игорь Сергеенко.

"Полагаю, что референдум не спровоцирует новую волну протестной активности. По сути дела, да, попытки такие предпринимаются, в том числе из-за рубежа, и беглыми гражданами [представителями оппозиции] нашей страны, призывы раздаются, но они не находят особой поддержки среди населения", - отметил глава администрации.

Сергеенко сообщил, что общественно-политическая ситуация в Белоруссии стабилизирована, но по-прежнему сохраняются риски и угрозы ее дестабилизации. 

"Ситуация стабилизирована, но тем не менее риски сохраняются и многие угрозы носят достаточно скрытый характер. Но для этого у нас в стране есть подготовленные люди и специалисты, которые занимаются на стадии подготовки возможных провокаций и преступлений", - отметил глава президентской администрации.

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