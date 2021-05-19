Глава МИД Армении счел вызовом системе безопасности ОДКБ вторжение войск Азербайджана

ЕРЕВАН, 19 мая. /ТАСС/. И.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян назвал вызовом системе безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вторжение азербайджанских военных на армянскую территорию. Как сообщает пресс-служба МИД Армении, об этом он заявил в среду на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

"Вторжение Вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Армении представляет прямую угрозу безопасности, территориальной целостности и суверенитету государства - члена ОДКБ, что является вызовом для системы коллективной безопасности организации", - заявил он. Глава ведомства, уточнили в пресс-службе, проинформировал коллег, что "в нынешних условиях становится актуальной процедура экстренного реагирования ОДКБ, при которой решаются вопросы запуска соответствующей многосторонней миссии с целью мониторинга ситуации, оценки ситуации на местах и выработки предложений для применения дальнейших мер".

В Минобороны Армении 12 мая сообщили, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. Вечером того же дня и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, где назвал произошедшие события посягательством на территорию страны. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

Стороны несколько раз за эти дни проводили переговоры для урегулирования ситуации. Последний раунд прошел 16 мая при посредничестве России.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями.