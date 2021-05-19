Глава МИД Мальты прибудет с рабочим визитом в Россию

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло 25 мая приедет в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщили в среду ТАСС в посольстве республики в Москве.

"Министр по иностранным и европейским делам прибудет с рабочим визитом в РФ 25 мая", - сказали в мальтийском диппредставительстве.

"Мы сейчас прорабатываем повестку дня предстоящего визита. Но, конечно, она будет включать вопросы экономики, сотрудничества в области культуры и многие другие", - добавили в посольстве.