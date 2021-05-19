Палестина уведомила США о готовности совместно работать для достижения мира

КАИР, 19 мая. /ТАСС/. Власти Государства Палестина уведомили США о готовности совместно работать с администрацией президента Джо Байдена для достижения мира и порядка в Ближневосточном регионе. Об этом заявил в среду палестинский лидер Махмуд Аббас.

"Мы уведомили новую американскую администрацию о своей готовности работать с ней в рамках [ближневосточного] "квартета" [Россия, США, ООН, Евросоюз] для достижения мира", - подчеркнул он, выступая на экстренном заседании Межарабского парламента при Лиге арабских государств, которое проходит в формате видеоконференции.

Аббас также отметил, что палестинская сторона "не желает войны, но никогда не позволит, чтобы ее лишали своих святынь, особенно в Восточном Иерусалиме".

15 мая палестинский лидер в беседе с Байденом подтвердил, что Палестина готова сотрудничать с администрацией США для укрепления двусторонних отношений и устранения любых препятствий на пути к этому.

После объявленной 28 января 2020 года тогдашним хозяином Белого дома США Дональдом Трампом вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ключевых положений так называемой сделки века (плана мирного палестино-израильского урегулирования), категорически отвергнутой палестинцами, Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США, включая соглашения в сфере безопасности. В случае реализации "сделки века" Палестина потеряла бы порядка 40% своих территорий.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 3,5 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших достигло 219 человек. В числе жертв - 63 несовершеннолетних палестинца и 36 женщин. Ранения получили 1 530 жителей Газы. С израильской стороны погибли не менее 12 человек, сотни пострадали.