Лукашенко доложили о катастрофе Як-130

МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил информацию о гибели двух пилотов в результате катастрофы учебно-боевого самолета Як-130, на данный момент устанавливаются причины произошедшего. Об этом заявил в среду журналистам глава администрации президента Игорь Сергеенко.

"Ситуация доложена главе государства. Я знаю, что министерством обороны принимаются меры по установлению причин", - отметил глава президентской администрации.

По словам Сергеенко, будет "все детально проанализировано". "Самое печальное то, что людей не вернешь, произошла трагедия, надо разобраться в случившемся", - сказал глава администрации президента Белоруссии.

Ранее сообщалось, что самолет Як-130 Вооруженных сил Белоруссии потерпел катастрофу под Барановичами (Брестская область), оба пилота погибли. По данным оборонного ведомства, при выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. "Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались", - проинформировали в Минобороны.

Первую партию учебно-боевых самолетов Як-130 ВВС Белоруссии получили в 2015 году в соответствии с контрактом с научно-производственной корпорацией "Иркут". Через год в Белоруссию было поставлено еще четыре учебно-боевые машины, еще четыре самолета были получены в 2019 году.