Глава МИД Германии предложил обдумать, нужны ли новые санкции против Белоруссии

БЕРЛИН, 19 мая. /ТАСС/. Европейскому союзу следует обдумать, нужны ли новые санкции против Белоруссии. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Он напомнил, что ЕС уже ввел несколько пакетов санкций. "Мы будем продолжать этот путь", - сказал министр. "В ЕС нам нужно обсуждать, достаточно ли нашей санкционной политики или же нужные новые меры", - добавил Маас.

Евросоюз принял три пакета санкций против ряда компаний и физлиц Белоруссии, которых Брюссель считает причастными к фальсификации результатов президентских выборов, а также ответственными за насилие и необоснованные, как он считает, аресты в стране. Под визовые санкции попал, в частности, президент Александр Лукашенко. Ограничительные меры затронули и юрлиц, в том числе ОАО "140-й ремонтный завод", ОАО "Агат - электромеханический завод", ОАО МЗКТ, ЗАО "Белтехэкспорт".

30 марта Минск ввел ответные санкции против граждан и юрлиц ЕС, ограничив в том числе импорт в Белоруссию ряда товаров.