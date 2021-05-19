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Палестино-израильский конфликт
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Байден заявил Нетаньяху, что ожидает деэскалации между Израилем и Палестиной 19 мая

Президент США хочет "устойчивого спокойствия" в зоне палестино-израильского конфликта

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, что ждет в среду существенной деэскалации напряженности между Израилем и Палестиной. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент США заявил премьер-министру, что ожидает сегодня существенной деэскалации на пути к прекращению огня", - отмечается в тексте.

"Стороны детально обсудили положение дел в секторе Газа, прогресс Израиля в снижении потенциала ХАМАС и других террористических элементов, а также продолжающиеся дипломатические усилия США и стран региона", - говорится в сообщении.

В свою очередь заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден настаивает на том, чтобы в зоне палестино-израильского конфликта было обеспечено "устойчивое спокойствие".

"Он хочет движения в сторону прекращения огня, он хочет деэскалации, он хочет, чтобы было [обеспечено] устойчивое спокойствие", - сказала она.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джозеф (Джо)
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