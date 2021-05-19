В МИД Швейцарии отметили регулярный характер контактов с Россией на разных уровнях

ЖЕНЕВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Швейцария и Россия поддерживают регулярные контакты на разных уровнях, что дает двум странам возможность обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом заявил в среду ТАСС официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Пьер Ален Эльчингер. В свете состоявшегося накануне в Москве вручения верительных грамот новым послом Швейцарии в РФ Кристиной Марти Ланг он охарактеризовал двусторонние связи как "множественные и разнообразные".

"Отношения между Швейцарией и Россией - множественные и разнообразные", - сказал официальный представитель дипломатического ведомства. "Контакты [между двумя странами], осуществляемые на разных уровнях, являются регулярными и позволяют рассматривать все вопросы, представляющие взаимный интерес", - подчеркнул Эльчингер.

Во вторник верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину вручили послы из 23 государств, в том числе Кристина Марти Ланг, возглавляющая швейцарское диппредставительство в РФ с января этого года.

Выступая на церемонии вручения верительных грамот послами, Путин заявил, что Россия ценит нейтральный статус Швейцарии, ее роль в качестве международного посредника при разрешении споров. "Отношения между Россией и Швейцарией, имеющие более чем двухсотлетнюю историю, традиционно основываются на принципах обоюдного уважения, взаимной выгоды и учета интересов друг друга. Поддерживаем активный политический диалог, развиваем разноплановые отраслевые контакты. Высоко ценим нейтральный статус Швейцарии и ее роль в качестве посредника в разрешении международных конфликтов и споров", - сказал российский лидер.

Ланг ранее отметила в интервью ТАСС, что два государства поддерживают хорошие и многогранные отношения во всех областях. Она подчеркнула, что для Швейцарии Россия - "это один из важнейших партнеров в вопросах мира, безопасности и экономического развития, поэтому именно на эти направления посольство в Москве направляет значительную часть своих ресурсов". Глава швейцарской дипмиссии также обратила внимание, что в 2020 году, несмотря на связанные с пандемией коронавируса ограничения, стороны продолжали поддерживать контакты, на 2021 год также запланированы "различные встречи".