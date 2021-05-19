В США заявили, что направят средства на модернизацию инфраструктуры ядерного арсенала

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Предложения президента США по бюджету министерства энергетики на 2022 фискальный год (1 октября 2021 года - 30 сентября 2022 года) предусматривают средства на модернизацию инфраструктуры, обеспечивающей надежность ядерного арсенала. Об этом говорится в докладе министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, представленном в среду комитету по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США.

"Запрос президента по бюджету для министерства энергетики на 2022 фискальный год предусматривает обеспечение безопасности, надежности и эффективности ядерного арсенала и его продолжающуюся модернизацию, - отмечается в документе. - Сюда входит рекапитализация инфраструктуры и необходимых объектов Национального управления ядерной безопасности, чтобы гарантировать жизнеспособность нашей системы сдерживания. Представленный запрос обеспечивает постоянные и достаточные инвестиции на решение задач министерства в сфере ядерной безопасности, включая защиту и обеспечение надежности американского ядерного арсенала".

Грэнхолм в докладе не уточнила, какой именно объем средств планируется направить на решение этих задач, а также какие конкретно меры по модернизации по модернизации ядерной инфраструктуры планирует осуществить подконтрольное ей ведомство в этом направлении. Федеральные власти США предпринимают соответствующие усилия уже длительное время, однако окончательное решение задач по модернизации ядерной системы сдерживания затягивалось из-за нехватки средств.

Бюджет Минэнерго США на будущий год предусматривает ряд других расходов на развитие ядерной энергетики в оборонной сфере. "Запрос предусматривает фонды для ключевых программ в областях ядерного нераспространения и борьбы с терроризмом, а также увеличивает финансирование программы по использованию ядерных двигателей на флоте, которая занимается созданием, установкой и обеспечением работы реакторов на кораблях с ядерной энергетической установкой, а кроме того повышает количество высококлассных специалистов для выполнения нашей задачи", - указано в представленном Грэнхолм заявлении.