Президент и премьер Чехии проводят незапланированную встречу

ПРАГА, 19 мая. /ТАСС/. Незапланированная встреча президента Чехии Милоша Земана и премьер-министра республики Андрея Бабиша проходит в эти минуты в Пражском граде. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

"Встреча проходит в связи с актуальной политической ситуацией", - отметил он, не сообщив подробности.

Местные СМИ отмечают, что аудиенцию у главы государства запросил Бабиш. Он направился к Земану сразу после переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем, завершившим в среду визит в Чехию.

Руководители республики, предположительно, обсуждают усиливающийся скандал вокруг назначенного 7 апреля министром здравоохранения Петера Аренбергера в связи с искажением фактов о принадлежащем ему имуществе. Глава Минздрава, как сообщают СМИ, владеет 65 объектами недвижимости, в то время как задекларировал лишь несколько из них. Кроме того, вызывает вопросы получение им дохода в 30 млн крон (около €1,2 млн), о котором политик также не упомянул. Земан недавно заявил, что готов отправить Аренбергера в отставку, если с этим предложением к нему обратится Бабиш.