Профильный комитет в Конгрессе США поддержал законопроект о непризнании Крыма российским

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в среду рекомендовал одобрить законопроект, предусматривающий запрет для американской администрации на признание Крыма российским. Трансляция заседания велась на сайте комитета.

Документ был поддержан единогласно. Он предусматривает, что "ни одно федеральное министерство или ведомство [США] не может предпринимать каких-либо действий или оказывать какое-либо содействие, которое предполагало бы признание" Крыма в составе РФ.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.