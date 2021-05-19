В Азербайджане ответили на заявление Госдепа о террористической угрозе в стране

БАКУ, 19 мая. /ТАСС/. Информация Госдепартамента о наличии террористической угрозы для иностранных туристов, в частности из Соединенных Штатов, не имеет оснований и не соответствует действительности. Об этом в среду заявили в Службе госбезопасности (СГБ) Азербайджана.

"На официальной интернет-странице Государственного департамента Соединенных Штатов Америки гражданам США предоставляется информация о коронавирусной инфекции и высоком риске террористической угрозы в Азербайджане, им рекомендовано не совершать путешествий в страну без серьезной на то необходимости. <…> В этой связи заявляем, что подобные сообщения о террористической угрозе на территории Азербайджана не соответствуют действительности и абсолютно безосновательны", - говорится в сообщении.

В Службе госбезопасности Азербайджана подчеркнули, что в настоящее время для лиц, желающих приехать в страну, "какого-либо риска террористической угрозы не существует".