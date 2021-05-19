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Байден заявил, что стратегическая важность Арктики стремительно возрастает

Президент США отметил, что Вашингтон должен продемонстрировать лидерство в этом регионе

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны продемонстрировать лидерство в Арктике, важность региона стремительно возрастает. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден, выступая перед выпускниками Академии Береговой охраны в Нью-Лондоне (штат Коннектикут).

"Мир меняется. Стратегическая важность Арктики стремительно возрастает по мере отступления льдов и открытия новых морских путей, - сказал он. - Мы - арктическая страна, мы должны продемонстрировать свое лидерство и вовлеченность".

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)
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