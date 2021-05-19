Грызлов заявил, что Киев блокирует работу контактной группы по всем вопросам

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Украинские власти уходят от прямого диалога с Донбассом, блокируя таким образом работу контактной группы по всем вопросам. Об этом в среду по итогам встречи сообщил журналистам полпред России в группе Борис Грызлов.

"В области политического урегулирования представителями ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей - прим. ТАСС) было выдвинуто предложение разблокировать совместную работу Киева и Донбасса над проектом дорожной карты по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. При этом условия мирного, невоенного урегулирования конфликта Украина по-прежнему держит в секрете, а на предложения Донбасса не дает ни положительного, ни отрицательного ответа и, вопреки прямым требованиям, уходит от прямого диалога с Донбассом. Таким образом, по всем вопросам работа заблокирована. Закономерно возникает вопрос: желает ли Украина закончить конфликт, или это не входит в ее планы?" - отметил Грызлов.

Политика радикальных националистов

Грызлов полагает, что власти Украины ограничивают работу альтернативных СМИ и занимаются преследованием политиков, которые выступают за мир и диалог с Донбассом, чем реализуют политику радикальных националистов.

"Для граждан Украины крайне важно, чтобы работа контактной группы была публичной, чтобы предпринимаемые шаги по урегулированию конфликта были известны всем. Но сегодня мы наблюдаем обратную ситуацию: ограничивается работа альтернативных СМИ, киевская власть продолжает и расширяет преследование тех украинских политиков и общественных деятелей, кто выступает за мир и диалог с Донбассом, за честный общественный диалог внутри Украины. Нынешняя украинская власть стремительно превращается в партию войны, не менее агрессивную и безответственную, чем ее предшественники. И то, что она создает Украине все больше проблем, - не случайно. Киев реализует политику радикальных украинских националистов", - констатировал он.

Позиция киевской делегации, подчеркнул Грызлов, раз за разом приводит к срывам любой возможности диалога между представителями Киева и Донбасса, "сводя на нет урегулирование, что закономерно формирует крайне негативное отношение к украинской власти на Донбассе".

Ранее в среду завершилась очередная встреча участников контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Следующее заседание назначено на 9 июня.