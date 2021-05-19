Анкара отвергла отчет Европарламента по Турции

АНКАРА, 19 мая. /ТАСС/. Анкара отвергла в среду отчет Европарламента по Турции и сообщила, что по-прежнему считает членство в ЕС своей стратегической целью. Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства иностранных дел Турции.

"Этот односторонний и ни в коем случае не объективный отчет, принятый в период, когда принимаются усилия по возрождению отношений между Турцией и ЕС на основе перспективы членства Турции в ЕС, является неприемлемым. Мы отвергаем этот предвзятый текст, который не только содержит ложные утверждения касательно прав человека, демократии, верховенства закона, нашей государственной системы и политических партий, но также рассматривает эффективную внешнюю политику Турции в качестве угрозы", - отмечается в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД Турции добавили, что Анкара считает "своей стратегической целью членство в ЕС, которое будет выгодным для всей Европы". "Турция решительно продолжит свои усилия в соответствии с этой целью, - подчеркивается в заявлении. - Как страна-кандидат Турция ожидает, что Европарламент приложит конструктивные усилия для того, чтобы улучшить отношения с Турцией и поспособствует процесс интеграции Турции в ЕС, а не станет платформой для безосновательных и слепых обвинений в адрес Турции".