Глава Пентагона заявил, что США продолжают поддерживать право Израиля на самооборону

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с израильским коллегой Бени Ганцем подчеркнул, что США продолжают поддерживать право Израиля на самооборону в конфликте с палестинскими группировками. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы американского военного ведомства.

"Глава Пентагона подчеркнул, что [США] продолжают поддерживать право Израиля на самооборону, рассмотрел оценки военной кампании Израиля в секторе Газа и призвал к деэскалации конфликта", - информировали в пресс-службе. В Пентагоне не пояснили, в чем заключался анализ оценок израильской кампании.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 241, из них 219 - в Газе, в том числе более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.