В Израиле заявили, что с начала конфликта по стране запустили 4 тыс. ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая. /ТАСС/. Армия обороны Израиля заявила, что за последние 10 дней по стране были запущены 4 тыс. ракет из сектора Газа. Об этом армия сообщила в среду в Twitter .

"4 тыс. ракет были выпущены из сектора Газа в направлении Израиля за последние 10 дней. Мы продолжим защищать Израиль", - говорится в сообщении армии.

Между тем ВВС Израиля в Twitter сообщили, что авиация нанесла удары еще по трем пусковым установкам радикалов в Газе.

В настоящее время в ряде городов Израиля снова начали звучать сирены, предупреждая жителей о ракетных обстрелах из сектора Газа.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 241, из них 219 - в Газе, в том числе более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.