Эрдоган сообщил о намерении сделать заявление для всего мира

АНКАРА, 19 мая. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) намерен сделать заявление для всего мира. Об этом он сообщил в среду во время встречи с представителями турецкой молодежи, трансляцию вел телеканал ТРТ.

"Я рассчитываю 20 июля отправиться с визитом в ТРСК. В ходе него я озвучу послание, которое будет касаться не только острова, но и всего мира. Если вы не проявляете решимость, то вас никто не будет воспринимать всерьез", - подчеркнул он, не уточнив тему предстоящего выступления.

Между тем Эрдоган добавил, что "из Восточного Средиземноморья поступают хорошие вести". "Не удивляйтесь, если мы сообщим вам новости о нефти и природном газе", - сообщил он.

20 июля в ТРСК будет отмечаться 47-я годовщина вторжения на Кипр в 1974 году войск Турции. Если на греческом юге острова 20 июля - это день национального траура, то на турецком севере Кипра в этот день отмечается главный национальный праздник, именуемый "Днем мира и свободы". Это также день главного военного парада, на котором традиционно присутствуют представители высшего руководства Турции. Так, в прошлом году Анкару на этих празднованиях представлял вице-президент страны Фуат Октай.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.