Госдеп: встречи в Вене помогают наметить пути возвращения США и Ирана в ядерную сделку

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Американская администрация считает, что многосторонние консультации в Вене помогают наметить пути возвращения США и Ирана в сделку по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер, комментируя итоги нового заседания в Вене Совместной комиссии по иранской ядерной сделке.

"Продолжу подчеркивать, что эти два последних раунда обсуждений способствовали приданию четкой формы тем вариантам решений, которые нужно принять Ирану и США, чтобы вернуться к взаимному соблюдению СВПД", - заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. СВПД - это Совместный всеобъемлющий план действий, который был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году с целью урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок исламской республики. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД.

"Конкретики сообщить не могу", - сказала Портер про идущие в Вене дискуссии. При этом она подтвердила, что американская делегация примет участие в очередном раунде переговоров на будущей неделе. "Наш спецпосланник [по Ирану] Роберт Мэлли вернется в Вашингтон на консультации к концу текущей недели по завершении четвертого раунда обсуждений [в Вене]. И делегация отправится в Вену на пятый раунд переговоров в начале следующей недели", - отметила американский дипломат.

Нынешний руководитель американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Президент Ирана Хасан Роухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что СВПД не подлежит обсуждению, а единственным способом сохранить его является отмена Вашингтоном санкций против Тегерана. Между тем США предлагают аннулировать только те рестрикции, которые идут вразрез с положениями ядерной сделки.