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Палестино-израильский конфликт

СМИ: выпущенная радикалами из Газы ракета упала во дворе жилого дома в городе Нетивот

В результате случившегося никто не пострадал, однако дому причинен "некоторый ущерб", пишет The Times of Israel

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Ракета, выпущенная палестинскими радикалами из сектора Газа, упала во дворе жилого дома в городе Нетивот на юге Израиля. Об этом сообщила в среду газета The Times of Israel.

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По ее сведениям, никто не пострадал, однако дому причинен "некоторый ущерб". На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших превысило 250, из них 227 - в Газе, включая более 60 детей и более 30 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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