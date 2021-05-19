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Палестино-израильский конфликт

СМИ: выпущенные радикалами из Газы ракеты упали на город Сдерот на юге Израиля

По данным газеты The Times of Israel, три снаряда попали в жилые дома

ТАСС, 19 мая. Пять ракет, выпущенных палестинскими радикалами из сектора Газа, упали в среду на город Сдерот на юге Израиля. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на местные источники.

По сведениям издания, три снаряда попали в том числе в жилые дома, нанесли ущерб имуществу местных жителей. В результате обстрела пострадал 65-летний мужчина.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших превысило 250, из них 227 - в Газе, включая более 60 детей и более 30 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

 

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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