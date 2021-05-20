Два года президентства Зеленского. Все еще лидер, но уже не тот

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Владимир Зеленский ровно два года назад вступил в должность президента Украины. Несмотря на упавший рейтинг и недовольство его сограждан ситуацией в стране, он тем не менее продолжает оставаться самым популярным украинским политиком. Затянувшаяся раскачка О своих достижениях за время пребывания в кресле президента даже сам Зеленский говорит в крайне общих чертах. "Что мы имеем за эти два года? Как минимум понимание того, что такое глобальный конкурентный мир, какое место должна занять современная Украина в нем, какие трансформации и реформы должны нас привести к этому месту. А конкретные действия на этом пути - целый пакет системных реформ, связанных друг с другом, которые должны уничтожить традиционный олигархический уклад и заменить его гораздо более справедливыми социально-экономическими отношениями", - написал Зеленский в свежей - от 14 мая - колонке на сайте издания "Фокус". Такой подход больше напоминает раскачку, которая была бы допустима в первый год президентства, во втором же от главы государства резонно ожидать активных действий. Украинский институт политики проанализировал 40 ключевых предвыборных обещаний Зеленского и пришел к выводу, что полностью выполнены только семь, 13 выполнены частично, 20 не выполнены вообще, причем из последних как минимум в пяти случаях наблюдаются противоположные обещанным действия. При этом основная часть обещаний была выполнена в первый год работы президентом: за второй год общее число полностью и частично выполненных обещаний увеличилось только на три, что может говорить о застое или даже регрессе в этом процессе. "В какой-то мере это связано с эпидемией коронавируса, но в основном это связано с тем, что Зеленский второго года своего президентства - это уже совсем не Голобородько (герой телесериала "Слуга народа" Василий Голобородько, которого сыграл Зеленский и которому, как считается, во многом удалось "привести" его на должность главы государства - прим. ТАСС). Это уже стандартный, классический президент Украины, который выстраивает вертикаль под себя, который забыл или подзабыл свою избирательную программу. Цель его - уже не реализация тех обещаний, которые давал обществу, а прежде всего сохранение и стабилизация власти. Зеленский второго года - это очень близкий к [экс-президентам Украины Петру] Порошенко, [Виктору] Януковичу, [Леониду] Кучме", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Украинского института политики Руслан Бортник. Есть мнение, что причина неполного выполнения или невыполнения вообще Зеленским своих обещаний связана с их завышенным характером, а также с объективными факторами, которые неизбежно преследуют всех политиков. "Редко кто из политиков выполняет все и даже большинство своих предвыборных обещаний. Выборы - это конкуренция обещаний, ярмарка предвыборного популизма, вольно или невольно политики дают в том числе и нереалистичные обещания. Потом <...> сама жизнь выставляет несколько другие приоритеты, и приходится иногда делать то, что ты и не обещал", - отметил в блоге издания "Украинская правда" украинский политолог, руководитель Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко. Он полагает, что иногда к некоторым действиям, вопреки данным ранее обещаниям, Зеленского толкают и государственные, и личные политические интересы. Донбасс не дается Главное обещание Зеленского совпало с главной надеждой украинского народа - окончанием конфликта в Донбассе. Однако второй год отдалил украинского лидера от достижения этой цели. В прошлом году успехи Зеленского на этом векторе были явно видны: произошел крупный обмен удерживаемыми лицами, разведение войск на трех пилотных участках линии соприкосновения. Тогда ему удалось активизировать сами переговоры по урегулированию, после того как они "подвисли" при Порошенко. Характерным показателем этого стало возобновление встреч в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция).

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Результаты нынешнего года на донбасском направлении успешными назвать нельзя. Казалось бы, заключенные в июле 2020 года дополнительные меры по контролю за перемирием давали определенные надежды на фактический мир, но в феврале в регионе ситуация с безопасностью обострилась - вновь стали гибнуть мирные жители. "Согласно данным Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине, за почти двухлетний период президентства Владимира Зеленского по обе стороны от линии соприкосновения погибли свыше 40 жителей Донбасса (из них от обстрелов - 15), ранены более двух сотен", - отмечал в конце апреля постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Населенные пункты в отдельных районах Донецкой и Луганской областей обстреливались свыше 150 раз, в их сторону выпущено более 70 тыс. украинских боеприпасов - "и это только по подтвержденным СММ данным о направлении обстрелов", добавил российский постпред. "Всего же при президентстве Владимира Зеленского миссия зафиксировала свыше 350 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня. К сожалению, это продолжается и сегодня", - резюмировал он. Киев по своему обыкновению в усилении напряжения обвиняет Москву и республики Донбасса. Одновременно он попытался заключить некие новые договоренности о перемирии, на что от противоположной стороны конфликта получил совет придерживаться тех договоренностей, которые уже имеются. На этом фоне Зеленский на постоянной основе пытается продвинуть идею новой нормандской встречи, заявляя, что Киев успешно справился с задачами, поставленными на предыдущем саммите в 2019 году в Париже. Россия так не считает. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва будет настаивать на том, что для проведения нового саммита "четверки" должны быть выполнены хоть какие-то предыдущие договоренности. Проблемы повсюду "Экономический упадок, беззаконие и самоуправство - вот "достижения" Зеленского на посту президента. Он открыто игнорирует нормы конституции и права, вводит незаконные санкции против украинских граждан, закрывает украинские СМИ, уничтожает бизнес", - заявлял глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. Что касается замечания о конституции, то Зеленский действительно "преуспел" на этом поприще, в какой-то мере спровоцировав конституционный кризис в стране. Он начался после того, как 27 октября 2020 года Конституционный суд Украины (КСУ) признал противоправной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества. Под угрозой оказалась финансовая помощь, предоставляемая Киеву Западом, и Зеленский призвал распустить Конституционный суд. Оппозиция в свою очередь обвинила главу государства в узурпации власти. Негативно оценила действия президента и Венецианская комиссия. В итоге после вмешательства институтов ЕС кризис, казалось бы, подошел к разрешению: Верховная рада приняла компромиссный вариант законопроекта, смягчив уголовную ответственность чиновников за недостоверное декларирование. Но Зеленский пошел дальше и сначала подписал указ об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого, а затем отменил указ бывшего президента Украины Виктора Януковича о его назначении. Тупицкий за свое место пытается бороться в суде. Словом, история еще не окончена.

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Но очевидно, что больше всего жители Украины ощущают провалы власти в обещании поднять уровень жизни. Только за последний год стоимость услуг ЖКХ на Украине выросла на 22%. В частности, тариф на электроэнергию повысился на 36,6%, на природный газ - на 63,6%, горячую воду и отопление - на 10,4%. Согласно мартовскому исследованию украинского Центра Разумкова, 93% украинцев считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения завышены, только 3% считают их хорошими, а 0,4% заниженными. При этом ответственность за непомерно высокие тарифы большинство людей возлагает на президента и правительство. "Вместо того чтобы реализовать обещанное двукратное снижение цены на газ по сравнению с [временами Петра] Порошенко, [при котором он стоил] 8 548,92 гривны за 1 тыс. кубометров ($308), Зеленский в интересах олигархов и международных кураторов поднимает стоимость голубого топлива по сравнению с предшественником на 1 589 гривен ($57), или на 18,6%. Это влечет за собой рост тарифов на отопление и горячее водоснабжение, как и рост долгов за ЖКУ", - заявлял Медведчук. Одно из главных предвыборных обещаний Зеленского об эффективной борьбе с коррупцией также остается невыполненным. На это периодически указывают Киеву западные партнеры, в том числе совершивший в начале марта визит на Украину госсекретарь США Энтони Блинкен. "Очевидно, что есть необходимость большего прогресса в сфере корпоративного управления, в области судебной реформы, в обеспечении того, чтобы бюро по борьбе с коррупцией было действительно независимым", - сказал тогда он. Вместе с тем Зеленский в последнее время особенно активизировал контакты с Западом: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с Блинкеном заявил о начале "нового дня" в отношениях с США, а президент Украины передал госсекретарю приглашение для Джо Байдена с просьбой совершить визит в Киев по случаю Дня независимости в августе, на что, правда, был получен отказ со ссылкой на сложную ситуацию с пандемией. Антироссийская политика На этом фоне совсем не удивительным выглядит факт еще большего нагнетания отношений с Россией. После избрания Зеленского кто-то ожидал, а кто-то опасался, что новый президент может запомниться нормализацией отношений с Москвой, однако он смог начать диалог с РФ только по отдельным аспектам - возвращению удерживаемых лиц и перезаключению газового контракта. Второй год Зеленского однозначно дал понять, что его политика является антироссийской.

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Нынешний год запомнился активной санкционной политикой украинского лидера: Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины стал собираться на заседания для принятия решений о применении ограничительных мер по нескольку раз в месяц, после чего они вводились в действие указами Зеленского. Этими решениями, помимо прочего, инициировались новые и продлевались старые санкции в отношении российских физических и юридических лиц, касающиеся, в частности, Россотрудничества и большого количества СМИ. Под заявления о якобы имеющихся связях с Россией санкции были введены против украинских оппозиционных каналов, что привело к тому, что теперь они могут вещать исключительно на своих интернет-страницах. Ограничения вводились и против некоторых украинских политиков, критикующих власть. В результате в отношении Медведчука, например, дело дошло до обвинений в государственной измене и, как следствие, до решения суда о его круглосуточном домашнем аресте. Зеленский в нынешнем году не только продолжил винить Россию в приписываемой ей агрессии в Донбассе, но и заявил, что она создает напряжение на всей протяженности российско-украинской границы. На этом фоне звучали его призывы к НАТО о необходимости усиления взаимодействия в Азовско-Черноморском регионе, весной также произошла взаимная высылка дипломатов. Вместе с тем очень характерным стало молчание Зеленского - впрочем, как и всего украинского политикума, за исключением оппозиции - по поводу трагедии в школе Казани. Тем не менее украинский лидер рассчитывает на личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Однако несмотря на то, что оба главы государства заявили о ее возможности, перспектива ее остается туманной: ни дата, ни место, ни повестка не утверждены. Не преуспел Зеленский и в решении на уровне своей страны глобальной проблемы - пандемии коронавируса. Украина начала вакцинацию от COVID-19 одной из последних в Европе, категорически отказавшись от приобретения и производства российского препарата "Спутник V". Президент пояснил отказ тем, что российская вакцина якобы не имеет подтверждения результативности, и заявил, что граждане Украины не "подопытные кролики" и у властей страны "нет права на них экспериментировать". В результате Киев столкнулся с проблемой нехватки препаратов, обвиняя в этом мировых производителей. Как следствие - в стране низкие темпы вакцинации при высокой статистике смертности.

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