В Госдепе заявили, что Лавров и Блинкен договорились продолжить переговоры в будущем

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили на встрече в Рейкьявике сферы возможного расширенного сотрудничества двух стран и условились продолжать диалог. Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространила пресс-служба Госдепартамента США по итогам встречи глав российского и американского внешнеполитических ведомств в Рейкьявике.

"Они (Лавров и Блинкен - прим. ТАСС) также обсудили сферы, налаживание в которых прочного и расширенного сотрудничества могло бы пойти на пользу нашим народам, включая Афганистан, стратегическую стабильность, ограничение ядерных программ Ирана и КНДР. Госсекретарь и министр иностранных дел взяли на себя обязательство продолжению обсуждений в дальнейшем", - отмечается в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.