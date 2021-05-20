СМИ: Израилю понадобится еще несколько дней для завершения военной операции

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Израилю потребуется еще несколько дней на завершение военной операции против палестинских радикалов, несмотря на требование США прекратить ее в кратчайшие сроки. Об этом сообщил в среду новостной портал Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве.

По их данным, глава МИД Израиля Габи Ашкенази в среду в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном указал, что для завершения израильской военной операции понадобится еще несколько дней. При этом Блинкен подчеркнул, что Вашингтон ожидает скорого окончания операции.