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Палестино-израильский конфликт

СМИ: Израилю понадобится еще несколько дней для завершения военной операции

Глава МИД страны Габи Ашкенази в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном указал на невозможность прекратить операцию прямо сейчас, сообщают источники Axios в правительстве

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Израилю потребуется еще несколько дней на завершение военной операции против палестинских радикалов, несмотря на требование США прекратить ее в кратчайшие сроки. Об этом сообщил в среду новостной портал Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве.

По их данным, глава МИД Израиля Габи Ашкенази в среду в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном указал, что для завершения израильской военной операции понадобится еще несколько дней. При этом Блинкен подчеркнул, что Вашингтон ожидает скорого окончания операции.

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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