WP: власти США не причастны к потере хакерами DarkSide доступа к своим серверам

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Правительство США не имеет отношения к тому, что хакеры группы DarkSide потеряли доступ к своим серверам. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post со ссылкой на правительственные источники.

Вымогательство или диверсия? Хакерская атака на трубопровод в США была предсказуема

Согласно ее сведениям, ни военные кибероператоры, ни сотрудники других агентств США не предпринимали никаких действий в отношении группы хакеров, которая, по версии властей США, стоит за взломом систем американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. Отмечается, что представители Минюста, ФБР, Совета национальной безопасности США и Агентства национальной безопасности отказались прокомментировать заявление.

Как заявил газете экс-координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности в администрации Барака Обамы Майкл Дэниел, между кибератакой на Colonial Pipeline и сбоем в работе серверов группы хакеров прошло слишком мало времени, поэтому правительство США не может стоять за этой операцией.

14 мая компания Recorded Future, базирующаяся в Соединенных Штатах и работающая в сфере кибербезопасности, сообщила, что хакерская группа DarkSide лишилась доступа к части своих серверов. Кроме того, по данным фирмы, злоумышленники лишились также части средств, полученных в результате кибератак.

10 мая Федеральное бюро расследований США подтвердило, что DarkSide стояла за недавним взломом Colonial Pipeline. По данным американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством.