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Палестино-израильский конфликт

WSJ: режим прекращения огня между ХАМАС и Израилем может вступить в силу 21 мая

По сведениям газеты, власти Египта достигли прогресса в переговорах с движением
© AP Photo/Tsafrir Abayov

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Режим прекращения огня между контролирующим сектор Газа движением ХАМАС и властями Израиля может вступить в силу в пятницу. Об этом сообщила в среду вечером газета The Wall Street Journal, ссылаясь на американские и зарубежные источники.

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По их сведениям, власти Египта достигли прогресса в переговорах с ХАМАС. В то же время источники издания указывают на то, что представители израильского военного руководства в частных беседах признавались, что власти еврейского государства "приближаются к достижению своих целей". Мнения о том, что режим прекращения огня вступит в силу на текущей неделе, придерживаются, по данным источников The Wall Street Journal, и в администрации президента США Джо Байдена.

Ранее исполнительный секретарь центрального комитета движения ФАТХ Джибриль Раджуб сообщил, что соглашение о прекращении огня между движением ХАМАС и властями Израиля может быть достигнуто в течение 24 часов. В свою очередь портал Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве сообщал, что Израилю для завершения военной операции против палестинских радикалов понадобится еще несколько дней.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших превысило 250, из них 227 - в секторе Газа, включая более 60 детей и более 30 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

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