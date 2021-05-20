Председателем Российско-киргизского фонда развития назначили Артема Новикова

БИШКЕК, 20 мая. /ТАСС/. Руководителем Российско-киргизского фонда развития (РКФР) в четверг назначен Артем Новиков. Об этом сообщила пресс-служба киргизского кабмина.

"В соответствии со статьей 8 устава Российско-киргизского фонда развития Азиз Аалиев освобожден от занимаемой должности председателя правления фонда. Одновременно с этим Артем Новиков назначен на должность председателя правления РКФР сроком на три года", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, соответствующее решение подписал глава кабинета министров республики Улукбек Марипов.

РКФР был создан в ноябре 2014 года на основании межправительственного соглашения России и Киргизии. Главной его целью является содействие экономическому сотрудничеству между двумя странами, а также помощь в адаптации экономики Киргизии к условиям Евразийского экономического союза. В его состав республика вошла в августе 2015 года.

Фонд занимается льготным кредитованием наиболее перспективных с экономической точки зрения проектов на территории Киргизии. Россия в соответствии с межправительственным соглашением внесла в уставной капитал РКФР $500 млн.