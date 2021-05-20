Силы безопасности Афганистана отступили из района провинции Лагман из-за талибов

ТАСС, 20 мая. Сотрудники службы безопасности Афганистана приняли решение покинуть район Давлат-Шах провинции Лагман, поскольку в течение нескольких месяцев он остается окружен боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в четверг сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на источники в провинции.

По его сведениям, в настоящее время центр района находится под влиянием талибов. Как информировали источники, Давлат-Шах был окружен боевиками в течение последних шести месяцев. За это время погибли более 15 сотрудников службы безопасности страны.

29 февраля 2020 года в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Оговаривалось, что в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до тысячи человек, удерживаемых радикалами. По информации Национального совета безопасности Афганистана, сторонники "Талибана" совершили более 2,8 тыс. нападений после подписания соглашения с США.