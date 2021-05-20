Минобороны Китая обвинило эсминец США во вторжении в территориальные воды КНР

ПЕКИН, 20 мая. /ТАСС/. Минобороны Китая обвинило корабль ВМС США во вторжении в территориальные воды Китая у Парасельских островов. Как говорится в опубликованном в четверг заявлении официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, КНР выразила протест США в связи с инцидентом.

"20 мая американский эсминец Curtis Wilbur, не получив разрешения правительства КНР, незаконно вторгся в территориальные воды китайского архипелага Сиша (китайское название Парасельских островов). Как отметил представитель Минобороны КНР, воздушные и военно-морские силы сопроводили американский корабль, сделали ему предупреждение и "вытеснили" из акватории.

"Острова Сиша являются исконно китайской территорией. Такие действия ВС США, а также их махинации общественным мнением вкупе с демонстрацией своего господства на море и в воздухе являются грубым нарушением суверенитета и безопасности Китая, они наносят серьезный ущерб миру и стабильности в Южно-Китайском море. Мы выражаем в этой связи решительный протест", - сказал он.

В среду официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК старший полковник Чжан Чуньхуэй выразил решительный протест США в связи с проходом американского эсминца Curtis Wilbur через Тайваньский пролив.

На протяжении многих лет в Южно-Китайском море сохраняется напряженность из-за претензий ряда стран региона на архипелаг Спратли и находящиеся по соседству с ним Парасельские острова. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья. Хотя основными фигурантами спора о принадлежности этих территорий выступают Вьетнам и Китай, о частичных или полных претензиях на острова и окружающие их воды также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины.