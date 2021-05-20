В МИД ФРГ назвали визит Мааса в Израиль и Палестину необходимым для установления мира

БЕРЛИН, 20 мая. /ТАСС/. Визит министра иностранных дел Германии Хайко Мааса в Израиль и на палестинские территории является знаком солидарности с людьми с обеих сторон конфликта и необходим для установления мира на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении МИД ФРГ, опубликованном в четверг на его странице в Twitter.

"Эта поездка для меня о трех вещах: прежде всего, это знак солидарности с людьми, которые днем и ночью опасаются за свою жизнь или даже оплакивают своих близких. Германия безоговорочно поддерживает дружбу с Израилем, который должен защищаться от ракетных ударов со стороны [движения] ХАМАС", - приводятся слова Мааса в заявлении МИД ФРГ.

Как подчеркивается в сообщении, цель поездки заключается в поиске международным сообществом решения для окончательного прекращении огня и насилия в регионе. "И в-третьих, нам необходимо поговорить о том, как проложить путь к мирным переговорам между Израилем и палестинцами, даже если в данный момент это кажется очень далеким", - заметил Маас.

"Израильтяне и палестинцы вновь нуждаются в перспективе мирного будущего. В противном случае следующая эскалация - лишь вопрос времени", - подытожил министр, выразив надежду на то, что ключевую роль в разрешении конфликта сможет сыграть "квартет" международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН и ЕС).

В четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас посетит Израиль и палестинские территории. В ходе поездки он встретится с израильским министром иностранных дел Габи Ашкенази, а также с главой Минобороны Бени Ганцем. В программе также значатся переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином. В Рамалле Маас проведет встречу с палестинским премьером Мухаммедом Штайе.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших превысило 250, из них 227 - в секторе Газа, в том числе более 60 детей и свыше 30 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.